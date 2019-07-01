В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта — председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.В документе указано, что такая мера необходима для защиты прав владельцев транспортных средств. Кроме того, авторы проекта отмечают, что частные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, разрешенные действующим законодательством, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а там, где собственники автомобилей могут незначительно нарушить скоростной режим.Многие недобросовестные предприниматели устанавливают камеры некорректно по отношению к дороге или искусственно увеличивают показатель погрешности для увеличения выявленных нарушений, говорится в законопроекте. Таким образом, они нарушают права владельцев автомобилей.Сейчас законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право на видеофиксацию нарушений ПДД для привлечения нарушителей к ответственности, подчеркнули авторы законопроекта. Законопроект предлагает изменения в статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств).В мае стало известно, что Генпрокуратура проверит законность установки частных камер фиксации видеонарушений ПДД, так как частные предприятия устанавливают камеры только там, где водители чаще всего нарушают скоростной режим. Вице-президент федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов отметил, что частники руководствуются возможностью наложить как можно больше штрафов.Согласно национальному проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги, к 2024 году аварийно-опасные участки на дорожной сети планируется снизить в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в рамках проекта реализуется федеральный проект Дорожная сеть, на который направлено 4,4 триллиона рублей. Благодаря нему будут приведены в порядок почти все дороги в городах и регионах, а также вдвое снижены места концентрации ДТП.