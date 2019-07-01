Итальянская биатлонистка Доротея Вирер для многих является эталоном женской красоты. У нее сотни тысяч поклонников по всему миру. Недавно спортсменка выложила в своей социальной сети новое фото.

Итальянская биатлонисткаДоротея Вирер для многих является эталоном женской красоты. У нее сотни тысяч поклонников по всему миру. Недавно спортсменка выложила в своей социальной сети новое фото.На снимке чемпионка устроилась в саду на диване с раскинутыми ногами. На фоне виднеется огромное джакузи. На звезде спорта раздельный бикини цвета хаки и солнцезащитные очки. "SOS", – написала Вирер под фото, подразумевая слишком высокую температуру воздуха.Горячий кадр вызвал бешеную реакцию. Он набрал более 63 тысяч лайков. Подписчики, как одержимые, начали заваливать Доротею комплиментами. "Огонь", "Богиня", "Какая фигура", – восторгались фолловеры."Эта красавица даже летом вызывает интерес к биатлону", – отметил верный поклонник.Как сообщает , среди всех фанатов-мужчин итальянка выделяет именно российских. По словам Вирер, наши соотечественники регулярно предлагают ей руку и сердце, хотя всем известно, что она состоит в официальном браке.Отметим, в 2015 году 29-летняя биатлонистка вышла замуж за технического менеджера итальянской федерации зимних видов спорта – Стефано Коррадини. Супруг старше Вирер на 12 лет.Напомним, Доротея является двукратным олимпийским бронзовым призером в смешанной эстафете. В 2019 году итальянская спортсменка стала чемпионом мира в масс-старте. Также девушка носит звание абсолютной чемпионки мира среди юниоров 2011 года.