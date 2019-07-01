Гимнастка полностью вернулась к своему дородовому весу. Ляйсан Утяшева поделилась
своими методами в Instagram.
Гимнастка полностью вернулась к своему дородовому весу. Ляйсан Утяшева поделилась
своими методами в Instagram.
Спортсменка вместе с супругом, шоуменом Павлом Волей воспитывают двоих
детей – Роберта и Софию. Многие поклонники с завистью отмечают, что материнство
никак не сказалось на фигуре Ляйсан Утяшевой.
Фолловеры считают, что быстро прийти в форму ей удалось благодаря своему
спортивному прошлому. Телеведущая отметила, что ее слишком часто спрашивают о
похудении в соцсетях и она решила расставить все точки над i. В микроблоге Ляйсан Утяшева опубликовала ролик, в
котором подробно рассказала о своей фигуре.
"Как просили, отвечаю о моем похудении и смене
имиджа... Мы живем в 21 веке, где любая девушка имеет право меняться
хоть каждый день... Без повода и каких-либо проблем! И да, на вкус и цвет товарищей нет!", – подписала
знаменитость свой пост. По словам гимнастки, ей
пришлось постараться, чтобы прийти прежнюю форму после двух родов. "Я
пришла наконец к своему нормальному весу, проблем со здоровьем у меня нет
никаких, я вешу 49 килограммов, как и весила до родов первого ребенка", —
заявила Ляйсан Утяшева.
Спортсменка поведала, что не
ест сладкое и мучное, и даже фрукты она старается кушать только в первой
половине дня. Кроме того, женадобавила в свой рацион грубый рис
и гречневую крупу. "Я здорова и счастлива", – резюмировала
жена Павла Воли.
Напомним, ранее перекрасила волосы, став блондинкой.
Поклонники разделились на два лагеря: одним новый имидже звезды пришелся по
вкусу, другие же, напротив, раскритиковали столь радикальные изменения во
внешности спортсменки.