Гимнастка полностью вернулась к своему дородовому весу. Ляйсан Утяшева поделилась своими методами в Instagram.

Гимнастка полностью вернулась к своему дородовому весу. Ляйсан Утяшева поделиласьсвоими методами в Instagram.Спортсменка вместе с супругом, шоуменом Павлом Волей воспитывают двоихдетей – Роберта и Софию. Многие поклонники с завистью отмечают, что материнствоникак не сказалось на фигуре Ляйсан Утяшевой.Фолловеры считают, что быстро прийти в форму ей удалось благодаря своемуспортивному прошлому. Телеведущая отметила, что ее слишком часто спрашивают опохудении в соцсетях и она решила расставить все точки над i. В микроблоге Ляйсан Утяшева опубликовала ролик, вкотором подробно рассказала о своей фигуре."Как просили, отвечаю о моем похудении и сменеимиджа... Мы живем в 21 веке, где любая девушка имеет право менятьсяхоть каждый день... Без повода и каких-либо проблем! И да, на вкус и цвет товарищей нет!", – подписалазнаменитость свой пост. По словам гимнастки, ейпришлось постараться, чтобы прийти прежнюю форму после двух родов. "Япришла наконец к своему нормальному весу, проблем со здоровьем у меня нетникаких, я вешу 49 килограммов, как и весила до родов первого ребенка", —заявила Ляйсан Утяшева.Спортсменка поведала, что неест сладкое и мучное, и даже фрукты она старается кушать только в первойполовине дня. Кроме того, женадобавила в свой рацион грубый риси гречневую крупу. "Я здорова и счастлива", – резюмировалажена Павла Воли.Напомним, ранее перекрасила волосы, став блондинкой.Поклонники разделились на два лагеря: одним новый имидже звезды пришелся повкусу, другие же, напротив, раскритиковали столь радикальные изменения вовнешности спортсменки.