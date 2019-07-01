Кипр отказался подчиниться требованию США и закрыть порты для российских кораблей, передает канал Россия 24.

Кипр отказался подчиниться требованию США и закрыть порты для российских кораблей, передает канал "Россия 24".Это одно из положений американского "Закона о Восточном Средиземноморье".Министр обороны Кипра подчеркнул: никто не может заставить Никосию отказаться от сотрудничества с Москвой. Власти республики также выразили сожаление, что этот американский закон в значительной степени затрагивает суверенитет Кипра.