США и Северная Корея могут возобновить переговоры по денуклеаризации уже в июле. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне.

США и Северная Корея могут возобновить переговоры по денуклеаризации уже в июле. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне.Эту встречу корейские СМИ назвали исторической и удивительной — Трамп в ходе разговора с Ким Чен Ыном сделал несколько шагов и стал первым действующим президентом Соединенных Штатов, побывавшим на территории Северной Кореи.Диалог между Вашингтоном и Пхеньяном уже поддержало правительство Японии. В ООН поддерживают усилия сторон по выстраиванию двусторонних отношений и ослаблению напряженности на Корейском полуострове, передает телеканал "Россия 24".