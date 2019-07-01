Расследование дела о гибели группы Дятлова может быть
возобновлено. В Следственный комитет России передано заявление с
соответствующей просьбой.
Расследование дела о гибели группы Дятлова может быть
возобновлено. В Следственный комитет России передано заявление с
соответствующей просьбой.
Продолжить расследование гибели туристов просят активисты
фонда "Памяти группы Дятлова". Как сообщил юрист Евгений Черноусов,
заявление зарегистрировали в СК.
Девять студентов и выпускников Уральского политехнического
института под руководством Игоря Дятлова пропали на Северном Урале в конце
января 1959 года. Позже все участники похода были найдены мертвыми недалеко от
палатки. Место трагедии назвали перевалом Дятлова, о причинах трагедии до сих
пор спорят.
"Я передал это заявление, поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и еще я приложил пояснительную записку тоже листов на семь", – цитирует юриста фонда "Памяти "
.
Следствие по делу неоднократно заявляло, что
никаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – все
обстоятельства объяснимы. В марте 2019 года – через 60 лет после трагедии – СК
озвучил наиболее вероятную причину. Эксперты считают, что группу Дятлова на
перевале убили неопытность, халатность и снежная лавина.