Расследование дела о гибели группы Дятлова может быть возобновлено. В Следственный комитет России передано заявление с соответствующей просьбой.

Расследование дела о гибели группы Дятлова может бытьвозобновлено. В Следственный комитет России передано заявление ссоответствующей просьбой.Продолжить расследование гибели туристов просят активистыфонда "Памяти группы Дятлова". Как сообщил юрист Евгений Черноусов,заявление зарегистрировали в СК.Девять студентов и выпускников Уральского политехническогоинститута под руководством Игоря Дятлова пропали на Северном Урале в концеянваря 1959 года. Позже все участники похода были найдены мертвыми недалеко отпалатки. Место трагедии назвали перевалом Дятлова, о причинах трагедии до сихпор спорят."Я передал это заявление, поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и еще я приложил пояснительную записку тоже листов на семь", – цитирует юриста фонда "Памяти "Следствие по делу неоднократно заявляло, чтоникаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – всеобстоятельства объяснимы. В марте 2019 года – через 60 лет после трагедии – СКозвучил наиболее вероятную причину. Эксперты считают, что группу Дятлова наперевале убили неопытность, халатность и снежная лавина.