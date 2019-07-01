Комментируя позиции Костромской области во всероссийском рейтинге по росту номинальной зарплаты, доктор экономических наук Ольга Грабова подчеркнула, что результат, в том числе связан с увеличением доверия бизнеса к власти

Комментируя позиции Костромской области во всероссийском рейтинге по росту номинальной зарплаты, доктор экономических наук Ольга Грабова подчеркнула, что результат, в том числе связан с увеличением доверия бизнеса к властиПо данным РИА Рейтинг, в первом квартале 2019 года Костромская область стала лидером по росту номинальной зарплаты. Увеличение составило 16,1%, при средней цифре по стране в 6,5%.По результатам 2018 году в регионе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 27 526 рублей с ростом на 9,7% к уровню 2017-го. Причем, значительное увеличение наблюдается именно в реальном секторе экономики. В обрабатывающих производствах зарплата выросла в среднем на 16,7% и составила 28,5 тыс. рублей, а в ювелирной промышленности – рост составил 1,6 раза, превысив 30 тыс. рублей.На открывшемся в Костроме ювелирном форуме представлена статистика по зарплатам в отрасли и за первые месяцы 2019 года. За январь-май она выросла до 34,9 тыс. рублей.Эксперты считают, что результат, в том числе, связан с выводом зарплат из «тени». Профессор костромского госуниверситета Ольга Грабова говорит, что поведение бизнеса напрямую связано с таким понятием, как «ресурс доверия».«В экономической теории и в социальных науках есть понятие «ресурс доверия». Его нужно постоянно наращивать. Бизнес понимает, что в тени не надо работать, потому что бизнес – часть общества, часть государства, что и от них в том числе зависит и образование, и здравоохранение, соцобеспечение», - отметила Ольга Грабова.Доктор экономических наук считает, что сейчас в России показатель «ресурса доверия» между властью и бизнесом наращивается. И результат повышения зарплат, в том числе, это демонстрирует.«Мы живем, действительно, в этап, когда идет определенная стабилизация и этот «ресурс доверия» - он наращивается», - говорит эксперт.Положительная динамика по уровню зарплат в Костромской области отмечена и рейтингом, опубликованным деловым журналом «Инвест-Форсайт». Его эксперты проанализировали среднемесячную начисленную заработную плату по отношению к величине прожиточного минимума. В регионе этот показатель на протяжении последних лет ежегодно увеличивается на 5,17%. В соседних Ярославле и Иванове среднегодовой прирост зарплат по отношению к прожиточному минимуму находится на уровне чуть выше 4%.