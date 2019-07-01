Совместные мероприятия состоялись в рамках комплексной профилактической операции «Подросток».

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Муромский» в рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» провели рейд по пресечению фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Мероприятия, которые проходили на территории районного центра всю прошедшую неделю, поддержали члены общественного совета при ОМВД.В ходе рейдов сотрудники полиции задокументировали семь фактов нарушения продавцами торговых точек Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».В отношении правонарушителей, вопреки нормам закона реализовавших алкоголь несовершеннолетним покупателям, составлены протоколы в соответствии с ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей, на должностных лиц - от 100 000 до 200 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.Члены общественного совета, в свою очередь, провели с продавцами профилактические беседы на тему недопустимости правонарушений и ответственности за здоровое будущее подрастающего поколения.Рейдовые мероприятия в рамках операции «Подросток» будут продолжены.