На проходящем на стадионах США футбольном чемпионате Северной и Центральной Америки завершились матчи 1/4 финала. Накануне сборные США и Ямайки с одинаковым счетом 1:0 обыграли, соответственно, соперников из Кюрасао и Панамы.

На проходящем на стадионах США футбольном чемпионате Северной и Центральной Америки завершились матчи 1/4 финала. Накануне сборные США и Ямайки с одинаковым счетом 1:0 обыграли, соответственно, соперников из Кюрасао и Панамы.Ямайка получила в лице сборной Панамы весьма упорного конкурента, сумев выиграть только после гола с пенальти: на 75-й минуте отличился Мэттокс. Американцы забили свой гол в ворота команды Кюрасао на 25-й минуте (Маккенни), но большего сделать не смогли.Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее действующие победители Кубка КОНКАКАФ из сборной Мексики победили Коста-Рику (1:1, по пенальти – 5:4), а команда Гаити была сильнее футболистов Канады – 3:2.