В Испании лесные пожары добрались до столичного региона. Из окрестностей Мадрида пришлось эвакуировать около сотни местных жителей.

В Испании лесные пожары добрались до столичного региона. Из окрестностей Мадрида пришлось эвакуировать около сотни местных жителей. Всего по стране огнем уничтожено более 10 тысяч гектаров леса. Тушить возгорания мешают сильная жара и ветер, передает телеканал "Россия 24".Накануне лесной пожар также возник на юге Франции — там сгорели несколько домов и оливковых рощ.