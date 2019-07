С критикой на президента США Дональда Трампа обрушилась вся пресса, связанная с демократами.

С критикой на президента США Дональда Трампа обрушилась вся пресса, связанная с демократами.Это повод покрасоваться перед камерами. Так встречу Трампа и Ким Чен Ына прокомментировал телеканал CNN.Говорят, что президент слишком много времени уделяет главе Северной Кореи и ищет повод сфотографироваться. Издание The Los Angeles Times пишет: Трамп назвал встречу исторической, однако на деле ничего не изменилось. The New York Times считает, что в ближайшее время ничего кардинально не изменится, передает телеканал "Россия 24".