Политические партии по-прежнему необходимы, ведь институт политических партий не утратил своей актуальности. Но партиям необходимо меняться. Такое мнение высказал председатель Единой России, глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Институт политических партий не утратил своей актуальности и сегодня. Политические партии по-прежнему необходимы, но они должны меняться. Такое мнение высказал председатель "Единой России", глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.Статья председателя ЕР опубликована в газете "Известия" в понедельник, 1 июля. В ней Дмитрий Медведев упомянул о вопросе, который рано или поздно задают себе партийцы, политики и избиратели: "Нужны ли политические партии в XXI веке?"По мнению автора статьи, благодаря современным технологиям сегодня можно найти единомышленников и организовать политическое движение всего за несколько дней. Но Интернет не дает ответов на вопросы, определяющие нашу реальную жизнь (например, как согласовать спорные или противоположные позиции, а также кто несет ответственность за принятие решений).Медведев отметил, что демократические институты дают ответы на эти и многие другие вопросы.Глава ЕР подчеркнул, что "Единая Россия", являясь самой крупной политической организацией в стране и будучи способной объединить активных людей, должна быть главным проводником изменений.Также Дмитрий Медведев рассказал, что партийная деятельность должна стать своеобразным "набором сервисов", а общественным приемным необходимо учитывать особенности и проблемы регионов.Поясняя свою мысль, Медведев напомнил, что слово "сервис" в переводе означает "служение". Это именно то, что партия "Единая Россия" должна делать: служить своим избирателям и обществу.Председатель ЕР выразил точку зрения, что необходимо изменить работу общественных приемных, в которые по большей части обращаются пенсионеры. В то время как для молодых людей удобнее решать проблемы в режиме онлайн.Дмитрий Медведев предложил использовать опыт многофункциональных центров, передает РИА Новости.По мнению Медведева, при работе с обращениями граждан по национальным проектам членам "Единой России" не стоит уходить от ответственности и совершать попытки захватить общественный контроль.Председатель ЕР пояснил, что требуется максимально подробно информировать население о том, как власти работают над нацпроектами в регионе, используя для этого все способы коммуникации, как то: личные встречи, социальные сети, партийные сайты, традиционные СМИ.