В преддверии политической конференции Единой России, которая намечена на 5 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев написал для газеты Известия авторскую статью, в которой рассказал о грядущих изменениях в партии. В частности, он указал на необходимость наладить понятный и открытый диалог с людьми, для чего необходимы новые инструменты.

В преддверии политической конференции "Единой России", которая намечена на 5 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев написал для газеты "Известия" авторскую статью, в которой рассказал о грядущих изменениях в партии. В частности, он указал на необходимость наладить понятный и открытый диалог с людьми, для чего необходимы новые инструменты."Партийная деятельность должна стать своего рода "набором сервисов"", – рассказал председатель "Единой России". Он подчеркнул, что для модернизации партии нужно предлагать понятные и полезные инструменты, воспользоваться которыми сможет любой человек.Кроме того, они должны быть четко сориентированы на реальные потребности избирателей. Для этого необходимо предусмотреть новые сервисы, с помощью которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за интересующей их информацией, попросить помощи или предложить новый проект.Дмитрий Медведев подчеркнул, что для работающих на местах партийцев главным должен стать принцип "здесь и сейчас". Это требует от членов партии умения использовать все современные технологии."Единая Россия" обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее", – подчеркнул премьер-министр.Рассказал Дмитрий Медведев и о необходимости прислушиваться к внешним контролерам. Он отметил, что внутрипартийный контроль уже доказал свою эффективность, в частности – на стадии выдвижения кандидатов. Однако на этом останавливаться нельзя.Под внешними контролерами председатель партии подразумевает средства массовой информации. "Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа", – отметил Дмитрий Медведев.Он добавил, что "Единая Россия" должна поддерживать тех, кто занимается журналистскими расследованиями. "Подчеркну – настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", – уверен глава правительства. Он также поддержал идею партийцев о конкурсе для наиболее ярких публикаций.В своей публикации Дмитрий Медведев выделил ряд других, не менее важных, направлений для изменения "Единой России". Однако эта статья, отмечает он, только начало работы. Необходимо начать всестороннее обсуждение, причем не только в первичных организациях и на партийной конференции, но и с теми, кто не состоит в "Единой России", однако разделяет взгляды партии и готов работать вместе с ней.В качестве приоритетных для партии тем Медведев назвал мониторинг выполнения национальных проектов, расширение, а возможно и пересмотр формата работы общественных приемных, создание специального правозащитного центра, в котором должны работать юристы, а также повышение персональной ответственности партийцев за результаты их работы. Напомнил он и о необходимости создания новых сервисов, при помощи которых людям было бы проще обратиться к "Единой России" за информацией, с просьбой о помощи или с предложением нового проекта.Дмитрий Медведев подчеркнул, что за 18 лет, которые прошли с момента создания партии, было сделано не мало. Однако представители "Единой России" чувствуют определенный дефицит доверия. "Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", – объяснил премьер-министр. Источник этой проблемы он видит в том, как партия общается с людьми."Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках", – считает Медведев.Для того, чтобы переломить эту ситуацию и проводится работа над обновлением "Единой России", чтобы люди поняли, что партия слышит их мнение и защищает их интересы. Прежде всего работа необходима по тем направлениям, которым ранее уделялось не так много внимания. Речь идет о поддержке гражданских инициатив, цифровизации партии и подборе кадров. Дмитрий Медведев подчеркнул, что соответствующие перемены уже были начаты, причем в регионах.