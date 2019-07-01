Во время переговоров на полях саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона на празднование 75-летия Победы во Второй Мировой войне. Глава Франции это предложение принял.

Во время переговоров на полях саммита G20 в Осаке президент России Владимир Путин пригласил своего французского коллегу Эммануэля Макрона на празднование 75-летия Победы во Второй Мировой войне. Глава Франции это предложение принял.Эммануэль Макрон подтвердил свое решение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. "Господин Путин меня пригласил, и я буду там", – подчеркнул он во время интервью Первому каналу.Президент Франции дал понять, что в его стране помнят об уроках прошлого и не пытаются переписать историю. "Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся", – цитирует "Интерфакс" политика.Отметим, сам Макрон во время переговоров с Путиным пригласил президента России принять участие в Парижском форуме мира. Российский лидер отметил, что постарается приехать на мероприятие.На встрече в Осаке Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов международной повестки, а также договорились об активизации двустороннеого сотрудничества. "Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также известно, что на празднование 75-летия Победы в Москву был приглашен президент США Дональд Трамп. Сообщается, что политик отреагировал очень позитивно. Американский лидер пока ни разу не посещал Россию с тех пор, как возглавил страну.Напомним, его предшественник Барак Обама ответил отказом на приглашение на 70-ю годовщину Победы. Также в 2015 году в Москву был приглашен французский лидер Франсуа Олланд. Он также решил не приезжать.