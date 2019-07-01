Злоумышленники воспользовались оставленными в офисе автоломбарда документами и ключами от иномарок и похитили их. Ущерб составил более 13,5 млн рублей...

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину подозреваемого в хищении двух импортных внедорожников общей стоимостью более 13,5 миллионов рублей.В полицию поступило заявление от 33-летней москвички, которая является владелицей одной из столичных лизинговых компаний. Женщина сообщила, что с автостоянки на улице Доватора неизвестные похитили принадлежащие ей внедорожники «Инфинити» и «Мерседес». Документы на автомобили и ключи от них она оставила в офисе стоянки, а через некоторое время ей пришли уведомления о штрафах на данные автомашины. Она заподозрила неладное и обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил более 13,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Усачева задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний москвич, работающий руководителем автоломбарда, на территории стоянки которого были оставлены для хранения автомобили. Установлено, что злоумышленники воспользовались оставленными в офисе автоломбарда документами и ключами от иномарок. Похищенные автомобили обнаружены в республике Беларусь.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание лиц причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60