В понедельник, 1 июля, в российской столице начал работу II Международный форум Развитие парламентаризма. Интерес к мероприятию во всем мире продолжает расти: в этом году в его работе участвуют более 800 законодателей и экспертов из 132 государств, в том числе 41 спикер национальных парламентов. Форум проводится по инициативе Госдумы.

В понедельник, 1 июля, в российской столице начал работу II Международный форум "Развитие парламентаризма". Интерес к мероприятию во всем мире продолжает расти: в этом году в его работе участвуют более 800 законодателей и экспертов из 132 государств, в том числе 41 спикер национальных парламентов. Форум проводится по инициативе Госдумы.Международный форум "Развитие парламентаризма" становится авторитетной площадкой для обмена лучшими законодательными практиками и опытом парламентской работы, широкой платформой для диалога разных стран, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии первого пленарного заседания в рамках мероприятия.По его словам, через конструктивный диалог и обсуждение актуальной повестки законодатели не только находят взаимопонимание, но и развивают парламентаризм, повышают эффективность взаимодействия в сфере обеспечения международной безопасности, защиты экологии, в борьбе с бедностью и неравенством, противодействии терроризму и наркотрафику.Террористическую активность председатель нижней палаты назвал основной угрозой мировой безопасности, от которой не застрахована ни одна страна. Бороться с этим вызовом можно только сообща, уверен Володин. Он призвал отказываться от двойных стандартов, лишать террористов идеологической почвы и финансовой подпитки."Парламентарии должны способствовать решению проблем, помогать в политическом и социально-экономическом восстановлении государств, пострадавших от терроризма, прежде всего Сирии", – обратился спикер Госдумы к гостям форума.Подрыв международного права и институтов также угрожает мировой стабильности и безопасности стран, подчеркнул Володин. Председатель нижней палаты напомнил о вмешательстве США в дела других стран, о силовом и экономическом давлении на тех, кто отстаивает свой путь развития и опирается на национальные традиции. В итоге напряжение в мире растет, посетовал спикер."Насильственный экспорт демократии приведут к демонтажу всей системы международного права. Если пойдем по такому пути, мир ждут серьезные потрясения. Нужно сделать все, чтобы такое не произошло", – подчеркнул Володин.На II Международном форуме "Развитие парламентаризма" присутствуют представители 132 стран, представляющие разные традиции и культуры. "Наш форум дает возможность свободно общаться, высказывать свои взгляды", – обратился спикер Госдумы к участникам мероприятия.Володин указал на важность такого подхода во всех межпарламентских организациях. Он напомнил о недавнем принятии Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о гарантиях прав национальных делегаций."В парламенте должны обсуждаться любые вопросы, голос меньшинства и их права должны быть защищены", – подчеркнул председатель нижней палаты.Он призвал коллег-законодателей определить приоритеты, среди которых формирование модельного законодательства, сближение правовых систем для противодействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции. Так, из-за различий в законах и отсутствия единых списков террористических организаций экстремистам удается уходить от ответственности, указал спикер Госдумы.Все большее значение в мировой повестке приобретает вопрос защиты цифрового суверенитета, сказал Володин. Он напомнил об угрозе хакерских атак на банковский сектор, объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, о вмешательстве в избирательные кампании. Спикер призвал коллег-законодателей работать над обеспечением цифрового суверенитета своих стран.Важно также разработать законодательную базу в сфере цифровой экономики, сделать эту тематику одним из главных направлений межпарламентского сотрудничества, отметил Володин. "Это прорывные технологии, призванные улучшить жизнь наших граждан", – подчеркнул Володин.В рамках форума "Развитие парламентаризма" цифровой экономике будет уделено особое внимание. "В современном мире законодателям нужно действовать на опережение, создавать правовую базу, чтобы мы в дальнейшем могли обмениваться опытом. Это возможно только на условиях равного диалога в рамках межпарламентского сотрудничества", – сказал председатель нижней палаты.Говоря об общении законодателей разных стран, спикер Госдумы напомнил о новых форматах. Один из них – Совещание спикеров парламентов Евразии. В этом году мероприятие пройдет в четвертый раз. Востребована и конференция по безопасности и межрегиональному сотрудничеству, отметил Володин."Уверен, форум "Развитие парламентаризма" внесет вклад в укрепление сотрудничества. Желаю участникам форума плодотворного сотрудничества и работы", – заключил спикер Госдумы.После первого пленарного заседания начнут работы тематические секции и круглые столы. Парламентарии из разных стран обсудят роль законодателей в обеспечении мировой безопасности, правовые решения для развития цифровой экономики, экологическую повестку, борьбу с так называемыми фейковыми новостями и другие актуальные вопросы современности.II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Масштабное мероприятие инициировано Госдумой.Интерес иностранных гостей к форуму растет. В прошлом году его посетили 19 спикеров, своих представителей направили 96 стран. В этом – 41 спикер, более 800 парламентариев и экспертов из 132 двух государств, делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители.В частности, на форум прибыл глава Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерсон, глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и другие законодатели. Освещают работу форума более 400 российских и иностранных журналистов.В центре внимания участников мероприятия – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики, межпарламентского сотрудничества. Во второй день работы форума, 2 июля, в его рамках пройдет межпарламентская конференция "Россия-Африка".На полях мероприятия состоятся двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран. Заключительное пленарное заседание II Международного форума "Развитие парламентаризма" состоится 3 июля.