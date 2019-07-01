Правонарушитель нанес удар ножом в область правой голени сотруднику полиции...

Правонарушитель нанес удар ножом в область правой голени сотруднику полиции.Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Ростокино г. Москвы, прибывшие по сообщению о нарушении общественного порядка, обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель повел себя агрессивно, нанес удар ножом в область правой голени сотруднику полиции.Следователем Останкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».