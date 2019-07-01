Работы дают положительный результат – за последние пять лет количество «птичьих» отключений в Центральном регионе снизилось втрое

Работы дают положительный результат – за последние пять лет количество «птичьих» отключений в Центральном регионе снизилось втроеПАО «ФСК ЕЭС» (Россети – ФСК ЕЭС) установила на 8-ми магистральных линиях электропередачи Владимирской области почти 200 птицезащитных устройств. Работы снижают риск возникновения аварий, связанных с жизнедеятельностью птиц, и повышают надёжность электроснабжения региона с населением около 1,4 миллиона человек.В настоящее время значительное количество технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центра связано с жизнедеятельностью птиц. Чтобы минимизировать риски таких инцидентов и обезопасить птиц от поражения током, компания оборудует опоры ЛЭП устройствами антиприсадочного типа. Работы дают положительный результат – за последние 5 лет количество «птичьих» отключений в Центральном регионе снизилось втрое.В рамках реализованного в 2018-2019 годах проекта защитным оборудованием оснащены ЛЭП Владимирской области, расположенные в районах гнездования белого и черного аистов – редких видов, включенных в Красную книгу России. В том числе работы выполнены на двух линиях 500 кВ обеспечивающих перетоки мощности с Нижегородской энергосистемой.