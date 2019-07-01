Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России. В настоящее время последний пост в блоге певицы – за 29 июня.

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России. В настоящее время последний пост в блоге певицы – за 29 июня.Ранее Катамадзе пообещала, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" – последнее в России. Заявление певицы было высмеяно телеведущим Владимиром Соловьевым и ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольгой Скабеевой. В частности, Соловьев поинтересовался, насколько Катамадзе востребована в России как певица.Отказ Нино Катамадзе выступать в РФ – ее реакция на протесты в Тбилиси. Она поддерживает митингующих и требует отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.