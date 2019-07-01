Центр чешской столицы на несколько дней стал концертной площадкой для полицейских оркестров...

В столице Чехии с 27 по 30 июня 2019 года прошёл традиционный 13-й Фестиваль полицейских оркестров Европы FESTPOL-2019 с участием Оркестра полиции Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве под руководством главного дирижёра майора внутренней службы Игоря Канурина.Фестиваль полицейских оркестров Европы ведёт свою историю с 1995 года. Он проводится раз в два года и собирает полицейских-музыкантов из разных стран Старого света.В конце июня в Прагу съехались около 200 полицейских-музыкантов из 4 стран Европы.В музыкальном форуме приняли участие Полицейский оркестр Федеральной земли Нижняя Саксония (Германия), Центральный оркестр МВД Словакии, Оркестр пражской крепостной охраны и чешской полиции (Чехия). В этом году впервые в мероприятии участвовали представители России - Оркестр полиции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве.FESTPOL-2019 проводится под патронатом первого заместителя премьер-министра - министра внутренних дел Яна Гамачека, Президента полиции Чешской республики бригадного генерала Яна Швейдара, Мэра Праги Зденека Гржиба.В рамках фестивальной программы московские полицейские дали три концерта для пражан и гостей главного города Чехии. Музыкальные произведения русских и мировых классиков в исполнении Оркестра полиции Москвы звучали в самом сердце города - на Староместской площади и в Пражском граде.Фестиваль завершился гала-концертом сводного оркестра из 200 музыкантов под управлением главного дирижёра Оркестра полиции Культурного центра Главного управления МВД России по г. Москве майора внутренней службы Игоря Канурина и руководителя Оркестра пражской крепостной охраны и чешской полиции полковника полиции Вацлава Благунека.Концертные номера для г. Праги московские полицейские готовили в течение всего года, исполнив на фестивальных площадках произведения как русского фольклора, так и шедевры мировой музыки.Московские полицейские уверены, что подобная работа в рамках международного сотрудничества способствует укреплению социальных и культурных связей. Это хорошая возможность обмена опытом в сфере досуга сотрудников силовых ведомств европейских стран.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве