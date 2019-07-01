Супружеская была задержана сотрудниками полиции осенью прошлого года на территории города Покров при проведении оперативных мероприятий.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителей города Покрова. Супружеской паре предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере) и ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции осенью прошлого года на территории города Покров при проведении оперативных мероприятий.По версии следствия, 32-летний местный житель незаконно приобретал гашиш, доставлял указанное наркотическое средство по месту жительства в свою квартиру, расположенную в городе Покров, где совместно с 35-летней супругой незаконно хранили, а затем реализовывали наркозависимым лицам.Оперативники изъяли в общей сложности 89,72 грамма гашиша, предназначенного для сбыта.Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемых к совершению трех эпизодов незаконного сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.