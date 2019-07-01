Голливудская звезда Ума Турман, наиболее известная по фильму Убить Билла, опубликовала в своем новую фотографию. 49-летняя актриса, несмотря на возраст, не стесняется выкладывать откровенные кадры.

Голливудская звезда Ума Турман, наиболее известная по фильму "Убить Билла", опубликовала в своем новую фотографию. 49-летняя актриса, несмотря на возраст, не стесняется выкладывать откровенные кадры.На снимке знаменитость позирует в горной реке на фоне леса. Она облачилась в слитный купальник цвета хаки. "Красивый холодный горный ручей", – подписала фото Ума.Поклонники пришли в восторг.Как утверждает , их удивило, что в таком возрасте Турман в прекрасной физической форме. Конечно, нет уже былой чрезмерной худобы, но, по мнению фанатов, такая округлость ей даже больше подходит.Фолловеры не скупились на комплименты и пожелания. "Смотритесь лучше, чем когда-либо, кукла", "Почему вы выглядите так хорошо? Даже природа поклоняется вам", "Эта улыбка делает мой день! Наслаждайся каждым моментом!", "Приятно провести время, дорогая!" – желали восхищенные подписчики."Ты делаешь этот красивый пейзаж еще красивее!", – высказалась пользователь сети.Отметим, несмотря на то, что врачи не советовала актрисе рожать из-за проблем с кровеносной системой, Ума Турман стала многодетной матерью. Она самостоятельно выносила двух чудесных дочек и мальчика.Напомним, за плечами голливудской звезды три неудачных брака. Последний – с швейцарским финансистом Арпадом Бюссоном – распался в 2014 году.