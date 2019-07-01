Скандалы, интриги, громкие заявления – все это является постоянными величинами у российских звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 июля 2019 года.

Скандалы, интриги, громкие заявления – все это является постоянными величинами у российских звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 июля 2019 года.Продюсер Олеся Сазыкина откровенно высказалась о певице Жанне Фриске и ее бывшем возлюбленном Дмитрие Шепелеве. По ее словам, Жанна была открытой и искренней, а вот в ее избраннике чувствовалась какая-то скрытая злость."Даже когда он кому-то улыбался, по глазам было видно, что на самом деле он думал: "Ах ты гнида какая!" Но Жанна всерьез в него влюбилась", –заявила она.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 июля 2019 года, читайте в и специальных .