Сделают это за счёт бюджета области

Сделают это за счёт бюджета областиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил собрать заявления об ущербе, вызванным взрывом в многоэтажке на улице Зои Космодемьянской в Коврове.По словам главы региона, первоочередная задача — вставить двери и окна в пострадавших квартирах. Это сделают за счет бюджета.В соцсетях Владимир Сипягин рассказал, что навестил в больнице спасателей и полицейских, которые пострадали в этом происшествии и считает их настоящими героями. Они получат благодарности и материальную помощь от администрации области.Напомним, что по сообщению жителей взрыв в доме раздался именно в момент вскрытия квартиры сотрудниками МЧС. Еще двое пострадавших — предполагаемый виновник происшествия и его пожилая соседка проходят лечение в ожоговом центре Нижнего Новгорода.