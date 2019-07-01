Эстрадная артистка Клара Новикова приехала в Москву в 1976 году. Вначале она снимала комнату, а потом разбогатела и купила квартиру в самом центре Златоглавой. Правда, теперь вынуждена ее оставить.

Эстрадная артистка Клара Новикова приехала в Москву в 1976 году. Вначале она снимала комнату, а потом разбогатела и купила квартиру в самом центре Златоглавой. Правда, теперь вынуждена ее оставить."Свою жилплощадь в самом сердце столицы я отдала во временное пользование старшему внуку, – вздыхает Новикова. – Дочь сказала: мол, Лева вырос, и ему нужно отделиться".Клару Борисовну подобная постановка вопроса не устроила и она ответила, что о решении жилищного вопроса внука (ему уже 21 гол – Прим. ред.) должны заботиться его мама и папа. "И вот она попросила своих родителей, т. е. меня решит вопрос. Пришлось пойти навстречу, а самой переехать".Сегодня юмористка вынуждена теперь жить в глуши – на окраине Москвы, в Серебряном бору, чтобы внук шиковал в квартире у стен Кремля. "Я почти не умею жить за городом, люблю центр Москвы, там мне все знакомо: Красная площадь, соборы, старые улочки, "Современник"... А здесь все далеко", – жалуется Новикова.А на вопрос о том, хотела бы она вернуться в свои апартаменты, в интервью журналуКлара Борисовна печально вздохнула: "Если позволят..."Стоит заметит, что у ее дочери Марии есть загородный дом в знаменитой и любимой Мариной Цветаевой Тарусе Калужской области. А в нем у Клары Борисовны есть собственная спальня, и она очень не любит, когда в ней бывают посторонние. Правда, из тех живописных краев до Москвы вовсе не наездишься – 117 километров. Вот и живи на 73-м году жизни где хочешь и как хочешь...