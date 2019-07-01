Шумиха вокруг Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Максима Фадеева не утихает. Прокомментировал пикантную ситуацию и продюсер Иосиф Пригожин.

Шумиха вокруг Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Максима Фадеева не утихает. Прокомментировал пикантную ситуацию и продюсер Иосиф Пригожин.Все началось с интервью Елены Темниковой, в котором та заявила, что ее бывшего продюсера Максима Фадеева и экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину связывал многолетний роман.В ответ на сенсационные откровения артистки ее бывшая товарка Серябкина заявила, что именно Темникова, а вовсе не Фадеев, была ее любовью – они, мол, даже жили вместе. Выступил с комментарием и сам продюсер. Его возмутили эти слухи и он заявил, что не собирается комментировать эту грязь. Также музыкант добавил, что он семейный человек, и не должен реагировать на провокации.Лена Темникова отреагировала на выступление Максима Фадеева. "Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила популярная исполнительница на своей страничке в социальной сети Instagram.Интересно, что в комментариях многие знаменитости поддержали Темникову, однако предложили не продолжать публичные разборки с . "Шоу может получится жарким, но не достойным тебя) Поэтому потрать время на музыку и семью😘", – написала актриса Мария Кожевникова. "Ленусик! Тебе все верят! Известный папа Карло не вызывает человеческих симпатий", – хлестко отметила певица Наталья Подольская.А вот продюсер Иосиф Пригожин не верит словам Лены Темниковой. "Честно сказать – в искренность подобных заявлений я не верю. Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?" – задал риторический вопрос продюсер.Он отметил, что сейчас в жизни "все ровно": успешно складываются и личная жизнь и карьера, однако Пригожин отметил, что сейчас в Сети стало модно "найти какой-нибудь крючок", который позволил бы "зацепить" аудиторию. Возможно, этим же принципом руководствовалась и Лена, считает он. "Вот смотрите. Мы с вами что сейчас делам? Говорим про Темникову. Почему? Потому что она дала повод. И теперь это тема для разговоров", – цитирует попавшегося на крючок Иосифа Пригожина