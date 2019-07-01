В России начали производство новейших систем ПВО С-500 Прометей. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

В России начали производство новейших систем ПВО С-500 "Прометей". Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.Это более современный комплекс, чем С-400, который сейчас стоит на вооружении. По своим характеристикам он превосходит и американскую систему конкурента Patriot, передает телеканал "Россия 24".С-500 способен поражать не только самолеты, вертолеты и ракеты, в том числе и гиперзвуковые, но и космические средства поражения, запускаемые с орбитальных платформ.