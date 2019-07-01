Лариса Гузеева похоронила былую красоту под алкоголем, табаком и лишним весом. К такому выводу пришла известный блогер, изучив фотографии актрисы и телеведущей в соцсетях.

Лариса Гузеева похоронила былую красоту под алкоголем,табаком и лишним весом. К такому выводу пришла известный блогер, изучивфотографии актрисы и телеведущей в соцсетях.Лариса Гузеева сменила аватар своей страницы в Instagram, разместив фотографию изсвоей молодости. Попытки актрисы спрятать себя нынешнюю за былой красотой выглядят жалко, прокомментировала изменения в соцсети телеведущей известныйблогер Лена Миро.По ее словам, она искренне не понимает, зачем актриса поставила на свой аватар старое фото. Былую красоту Гузеева и некоторыедругие дамы похоронили под алкоголем, табаком, лишним весом и "дуростью,которая с возрастом только прогрессирует", пишет Миро в своем "Живомжурнале".По мнению Лены Миро, Ларисе Гузеевой надо представитьпротухшую осетрину. Когда-то рыба была очень вкусной – но срок годности у нееистек, и она испортилась. Миро интересуется: будет ли кто-нибудь есть протухшуюрыбу на том основании, что в прошлом она была хорошей.Так же, отмечает Миро, и в случае с : она былахороша в прошлом, однако старый снимок не добавит ей привлекательности внастоящем. Такие попытки выглядят жалко – блогер уверена, что нынешний внешнийвид не нужно скрывать.Миро сравнила две опубликованные ведущей программы "Давайпоженимся" фотографии. На одной из них – в молодости,красивая, привлекательная. На втором снимке – актриса сейчас. По словам Миро, телеведущаяпревратилась в пожилую бабу с внешностью алкоголички. Блогер уверена,что актриса злоупотребляет горячительными напитками, пишет Teleprogramma.pro.