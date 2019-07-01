Лариса Гузеева похоронила былую красоту под алкоголем,
табаком и лишним весом. К такому выводу пришла известный блогер, изучив
фотографии актрисы и телеведущей в соцсетях.
Лариса Гузеева похоронила былую красоту под алкоголем,
табаком и лишним весом. К такому выводу пришла известный блогер, изучив
фотографии актрисы и телеведущей в соцсетях.
Лариса Гузеева сменила аватар своей страницы в Instagram, разместив фотографию из
своей молодости. Попытки актрисы спрятать себя нынешнюю за былой красотой выглядят жалко, прокомментировала изменения в соцсети телеведущей известный
блогер Лена Миро.
По ее словам, она искренне не понимает, зачем актриса поставила на свой аватар старое фото. Былую красоту Гузеева и некоторые
другие дамы похоронили под алкоголем, табаком, лишним весом и "дуростью,
которая с возрастом только прогрессирует", пишет Миро в своем "Живом
журнале".
По мнению Лены Миро, Ларисе Гузеевой надо представить
протухшую осетрину. Когда-то рыба была очень вкусной – но срок годности у нее
истек, и она испортилась. Миро интересуется: будет ли кто-нибудь есть протухшую
рыбу на том основании, что в прошлом она была хорошей.
Так же, отмечает Миро, и в случае с : она была
хороша в прошлом, однако старый снимок не добавит ей привлекательности в
настоящем. Такие попытки выглядят жалко – блогер уверена, что нынешний внешний
вид не нужно скрывать.
Миро сравнила две опубликованные ведущей программы "Давай
поженимся" фотографии. На одной из них – в молодости,
красивая, привлекательная. На втором снимке – актриса сейчас. По словам Миро, телеведущая
превратилась в пожилую бабу с внешностью алкоголички. Блогер уверена,
что актриса злоупотребляет горячительными напитками, пишет Teleprogramma.pro.