Владимир Путин еще убедится в своей неправоте, грозит кандидат на пост премьера Великобритании. Борис Джонсон призвал британцев завершить процедуру брекзита к 31 октября 2019 года – назло российскому лидеру.

Владимир Путин еще убедится в своей неправоте, грозит кандидатна пост премьера Великобритании. Борис Джонсон призвал британцев завершитьпроцедуру брекзита к 31 октября 2019 года – назло российскому лидеру.Связь заявлений Владимира Путина о кризисе либерализма спроцедурой выхода Великобритании из Евросоюза очевидна только бывшему главебританского МИДа, а ныне главному кандидату на пост премьер-министра БорисуДжонсону. Его оригинальной идеи не поняли даже коллеги по британскомуистэблишменту."Если Великобритания хочет поддерживать либеральныеценности, то нам необходимо осуществить брекзит к 31 октября... и доказать темсамым Путину, что он неправ... Если мы снова потерпим неудачу, то сделаемдемократию посмешищем", – заявил Борис Джонсон.Заявление бывшего министра иностранных дел Великобритании сталоответом на интервью, которое Владимир Путин дал изданию Financial Times. В немроссийский лидер отметил, что современная либеральная идея уже изжила себя,вступив в противоречие с интересами большинства населения.Высказывание вызвало большой резонанс вЕвропе. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте в связи с этим отметил,что кризис касается не столько современных либерально-демократических систем,сколько правящих политических элит. В подтверждение своей мысли Контенапоминает об итогах парламентских выборов 2018 года в Италии, когда тампобедили силы, выступающие против этой системы, пишет "Царьград.ТВ".Эксперты отмечают абсурдность высказывания Бориса Джонсона.Сроки выхода Британии из ЕС переносились уже несколько раз из-за нежеланиябританских парламентариев идти на соглашение с Брюсселем. В итоге Лондонрискует оказаться в сложном положении, объявив о выходе из содружества безсделки.И это не единственное противоречие, скрывающееся в словахДжонсона. Ранее Лондон обвинял в том, что именно он якобыорганизовал брекзит. Теперь же, по версии Джонсона, Великобритания выходит изЕвросоюза назло президенту России. Экс-главе МИДа рекомендуют выйти, наконец, из "Страны чудес".