Владимир Путин еще убедится в своей неправоте, грозит кандидат
на пост премьера Великобритании. Борис Джонсон призвал британцев завершить
процедуру брекзита к 31 октября 2019 года – назло российскому лидеру.
Владимир Путин еще убедится в своей неправоте, грозит кандидат
на пост премьера Великобритании. Борис Джонсон призвал британцев завершить
процедуру брекзита к 31 октября 2019 года – назло российскому лидеру.
Связь заявлений Владимира Путина о кризисе либерализма с
процедурой выхода Великобритании из Евросоюза очевидна только бывшему главе
британского МИДа, а ныне главному кандидату на пост премьер-министра Борису
Джонсону. Его оригинальной идеи не поняли даже коллеги по британскому
истэблишменту.
"Если Великобритания хочет поддерживать либеральные
ценности, то нам необходимо осуществить брекзит к 31 октября... и доказать тем
самым Путину, что он неправ... Если мы снова потерпим неудачу, то сделаем
демократию посмешищем", – заявил Борис Джонсон.
Заявление бывшего министра иностранных дел Великобритании стало
ответом на интервью, которое Владимир Путин дал изданию Financial Times. В нем
российский лидер отметил, что современная либеральная идея уже изжила себя,
вступив в противоречие с интересами большинства населения.
Высказывание вызвало большой резонанс в
Европе. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте в связи с этим отметил,
что кризис касается не столько современных либерально-демократических систем,
сколько правящих политических элит. В подтверждение своей мысли Конте
напоминает об итогах парламентских выборов 2018 года в Италии, когда там
победили силы, выступающие против этой системы, пишет "Царьград.ТВ".
Эксперты отмечают абсурдность высказывания Бориса Джонсона.
Сроки выхода Британии из ЕС переносились уже несколько раз из-за нежелания
британских парламентариев идти на соглашение с Брюсселем. В итоге Лондон
рискует оказаться в сложном положении, объявив о выходе из содружества без
сделки.
И это не единственное противоречие, скрывающееся в словах
Джонсона. Ранее Лондон обвинял в том, что именно он якобы
организовал брекзит. Теперь же, по версии Джонсона, Великобритания выходит из
Евросоюза назло президенту России. Экс-главе МИДа рекомендуют выйти, наконец, из "Страны чудес".