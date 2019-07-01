Ксения Собчак обнародовала фотографию, на которой запечатлена с актером и режиссером Филиппом Янковским. Однако вид артиста всерьез обеспокоил общественность.

Ксения Собчак обнародовала фотографию, на которой запечатлена с актером и режиссером Филиппом Янковским. Однако вид артиста всерьез обеспокоил общественность.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram скандально известная телеведущая Ксения Собчак выложила снимок, на котором снялась вместе с Филиппом Янковским. "Кое-что задумали с Филиппом Янковским😉 И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать глядя на это фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Ксения Собчак.Некоторый подписчики сочли, что популярный режиссер имеет нездоровый вид. "Он болен или кокс?", "Янковского не узнать, худой очень. Болеет?", "Тоже его не узнала . Жаль .... В последнее как– то многие из известных людей огорчают внешним видом . Что та этим стоит , неизвестно . Слабость , болезни, распущенность , безысходность.... В любом случае всем сил, жажды жизни , любви к себе и тем , кому дорог", "Да онкология у Янковского!", "Рак вернулся?" – всполошились пользователи Сети.Ранее некоторыми СМИ сообщалось, что в 2009 году специалисты диагностировали Филиппу Янковскому фолликулярную лимфому. Пять лет режиссер отказывался от операций и не проходил медикаментозное лечение. Самочувствие его ухудшилось в 2014 году. Тогда актер был доставлен в один из лучших онкологических центров Москвы, где врачи после обследования обнаружили, что лимфома артиста уже на третьей стадии.перенес семь курсов химиотерапии, также восстанавливал здоровье в Израиле. В 2016 году стало известно, что он в ремиссии. Позднее артист сам признался, что был болен, но счастлив сообщить, что выздоровел.