Нино Катамадзе, заявившая об отказе от выступлений в России, передумала. Джазовая певица удалила свое громкое заявление из соцсети.

Нино Катамадзе, заявившая об отказе от выступлений в России,передумала. Джазовая певица удалила свое громкое заявление из соцсети.Публикация Нино Катамадзе исчезла с ее страницы в Facebook. Выложенная наканунескандальная запись, в которой артистка объявила Россию агрессором, а президентаВладимира Путина – своим личным врагом, удалена.В своем заявлении Нино Катамадзе пообещала, что еевыступление, которое состоялось 22 июня на московском фестивале "УсадьбаJazz" стало последним в России. "Я сказала на этом концерте и хочувам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", – писалапевица.Публикация в Facebook появилась после того, как пользователи Сети из Грузии резкораскритиковали артистку за то, что она выступает на территории "страны-агрессора".И это в то время, как в Тбилиси продолжаются протесты у здания парламента,которые начались еще 20 июня. Тогда, на Межпарламентской ассамблее православия,депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова посадили в президиум грузинскогопарламента – что стало поводом для начала массовых беспорядков в стране,напоминает .На скандальный пост отреагировали российскиедеятели шоу-бизнеса и журналисты. Они отметили, что певица на протяжении многих лет гастролировала по российскимгородам, зарабатывая на концертах деньги – и не задумывалась о политике. Еслиже теперь вдруг Россия стала для нее враждебным государством, пусть артисткасидит в Грузии – россияне от этого немного потеряют.Пост после отзывов российской части аудитории исчез из соцсети. Читатели "Дней.Ру" в комментариях пишут: видимо, деньги для артистки оказались важнее политических пристрастий.