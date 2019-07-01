Нино Катамадзе, заявившая об отказе от выступлений в России,
передумала. Джазовая певица удалила свое громкое заявление из соцсети.
Нино Катамадзе, заявившая об отказе от выступлений в России,
передумала. Джазовая певица удалила свое громкое заявление из соцсети.
Публикация Нино Катамадзе исчезла с ее страницы в Facebook. Выложенная накануне
скандальная запись, в которой артистка объявила Россию агрессором, а президента
Владимира Путина – своим личным врагом, удалена.
В своем заявлении Нино Катамадзе пообещала, что ее
выступление, которое состоялось 22 июня на московском фестивале "Усадьба
Jazz" стало последним в России. "Я сказала на этом концерте и хочу
вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", – писала
певица.
Публикация в Facebook появилась после того, как пользователи Сети из Грузии резко
раскритиковали артистку за то, что она выступает на территории "страны-агрессора".
И это в то время, как в Тбилиси продолжаются протесты у здания парламента,
которые начались еще 20 июня. Тогда, на Межпарламентской ассамблее православия,
депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова посадили в президиум грузинского
парламента – что стало поводом для начала массовых беспорядков в стране,
напоминает .
На скандальный пост отреагировали российские
деятели шоу-бизнеса и журналисты. Они отметили, что певица на протяжении многих лет гастролировала по российским
городам, зарабатывая на концертах деньги – и не задумывалась о политике. Если
же теперь вдруг Россия стала для нее враждебным государством, пусть артистка
сидит в Грузии – россияне от этого немного потеряют.
Пост после отзывов российской части аудитории исчез из соцсети. Читатели "Дней.Ру" в комментариях пишут: видимо, деньги для артистки оказались важнее политических пристрастий.