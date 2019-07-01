В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Их площадь за сутки выросла почти до 40 тысяч гектаров.

В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Их площадь за сутки выросла почти до 40 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.Самые масштабные по площади пожары — в Красноярском крае, Чукотском автономном округе и в Иркутской области. Возгорания зарегистрированы еще в 10 регионах страны, включая Башкирию. Там горит заповедник, передает телеканал "Россия 24".В тушении участвуют в общей сложности почти 2,5 тысячи человек и около 500 единиц техники, в том числе авиация.