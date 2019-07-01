Министр обороны Сергей Шойгу направил отряд военных в город Нижнеудинск Иркутской для помощи населению, пострадавшего от наводнения. Такие меры были предприняты после поручения президента Владимира Путина.

Министр обороны Сергей Шойгу направил отряд военных в город Нижнеудинск Иркутской для помощи населению, пострадавшего от наводнения. Такие меры были предприняты после поручения президента Владимира Путина.Для борьбы с наводнением в Иркутске задействована российская армия. По данным сайта "", Военнослужащие Центрального военного округа выдвинулись зону бедствия для оказания помощи населению, которое пострадало от паводка.Материал дополняется.