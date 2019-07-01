Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Переговоры законодателей прошли в рамках II Международного форума Развитие парламентаризма. Масштабное мероприятие организовано Госдумой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Переговоры законодателей прошли в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма". Масштабное мероприятие организовано Госдумой.Володин и Кайсер обсудили укрепление двустороннегосотрудничества Москвы и Исламабада, развитие новых межпарламентских форматов,включая подготовку третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая,Ирана, Пакистана, России и Турции и четвертого совещания глав парламентов странЕвразии.В ходе встречи Володин предложил Кайсеру создать комиссиювысокого уровня между Госдумой и Национальной ассамблеей Пакистана.Председатель нижней палаты поручил проработать этот вопрос зампреду Госдумы ипрофильным комитетам нижней палаты.В свою очередь Кайсер отметил, что Пакистан заинтересован вразвитии отношений с Россией в сфере энергетики, в том числе атомной, а такжеобороны, культуры и образования. Отношения между двумя парламентами носятрегулярный характер, подчеркнул высокий гость.Ранее на встрече с главой Великого национального собранияТурции Мустафой Шентопом спикер Госдумы предложил создать единый переченьтеррористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки взаконодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственностиII Международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит с 1 по 3 июля в Москве. Интерес к мероприятию вовсем мире растет. В этом году в российскую столицу прибыли более 800парламентариев и экспертов из 132 стран, включая 41 спикера, а также делегациимежпарламентских организаций.