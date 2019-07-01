Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Переговоры законодателей прошли в рамках II Международного форума Развитие парламентаризма. Масштабное мероприятие организовано Госдумой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Переговоры законодателей прошли в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма". Масштабное мероприятие организовано Госдумой.
Володин и Кайсер обсудили укрепление двустороннего
сотрудничества Москвы и Исламабада, развитие новых межпарламентских форматов,
включая подготовку третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая,
Ирана, Пакистана, России и Турции и четвертого совещания глав парламентов стран
Евразии.
В ходе встречи Володин предложил Кайсеру создать комиссию
высокого уровня между Госдумой и Национальной ассамблеей Пакистана.
Председатель нижней палаты поручил проработать этот вопрос зампреду Госдумы и
профильным комитетам нижней палаты.
В свою очередь Кайсер отметил, что Пакистан заинтересован в
развитии отношений с Россией в сфере энергетики, в том числе атомной, а также
обороны, культуры и образования. Отношения между двумя парламентами носят
регулярный характер, подчеркнул высокий гость.
Ранее на встрече с главой Великого национального собрания
Турции Мустафой Шентопом спикер Госдумы предложил создать единый перечень
террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в
законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности
II Международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит с 1 по 3 июля в Москве. Интерес к мероприятию во
всем мире растет. В этом году в российскую столицу прибыли более 800
парламентариев и экспертов из 132 стран, включая 41 спикера, а также делегации
межпарламентских организаций.