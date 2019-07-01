Молочной продукцией в России с 1 июля торгуют по новым
правилам. Товары, в составе которых нет заменителей жира, выделяются особой
упаковкой.
Молочной продукцией в России с 1 июля торгуют по новым
правилам. Товары, в составе которых нет заменителей жира, выделяются особой
упаковкой.
Роскачество проверит, как торговые точки соблюдают новые
правила продажи молочной продукции. В соответствии с принятыми нормативами, они
должны быть выделены надписью "Продукты без заменителя молочного жира".
Правительство России приняло такое постановление в январе этого года.
Как отметили в Роскачестве, практика разделения продуктов одной категории
с разным составом в мире распространена. Эти подсказки помогают потребителю быстро
и безошибочно найти нужный вид "молочки".
Эксперты организации проведут пробный рейд по российским
магазинам. Они выяснят, сколько торговых точек изменили полки с в
соответствии со вступившим в силу постановлением, передает .
В то же время, специалисты не склонны возлагать большие
надежды на новые меры. По итогам 2018 года Россельхознадзор выяснил, что каждый
пятый на российских прилавках – фальсификат, содержащий вместо
молочного жира пальмовое или другое растительное масло. Ранее председатель
Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что уберечься от фальсификата
россияне едва ли смогут – они уже привыкли за него переплачивать, .