Молочной продукцией в России с 1 июля торгуют по новым правилам. Товары, в составе которых нет заменителей жира, выделяются особой упаковкой.

Молочной продукцией в России с 1 июля торгуют по новымправилам. Товары, в составе которых нет заменителей жира, выделяются особойупаковкой.Роскачество проверит, как торговые точки соблюдают новыеправила продажи молочной продукции. В соответствии с принятыми нормативами, онидолжны быть выделены надписью "Продукты без заменителя молочного жира".Правительство России приняло такое постановление в январе этого года.Как отметили в Роскачестве, практика разделения продуктов одной категориис разным составом в мире распространена. Эти подсказки помогают потребителю быстрои безошибочно найти нужный вид "молочки".Эксперты организации проведут пробный рейд по российскиммагазинам. Они выяснят, сколько торговых точек изменили полки с всоответствии со вступившим в силу постановлением, передает .В то же время, специалисты не склонны возлагать большиенадежды на новые меры. По итогам 2018 года Россельхознадзор выяснил, что каждыйпятый на российских прилавках – фальсификат, содержащий вместомолочного жира пальмовое или другое растительное масло. Ранее председательСоюза потребителей России Петр Шелищ заявил, что уберечься от фальсификатароссияне едва ли смогут – они уже привыкли за него переплачивать, .