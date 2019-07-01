Женская сборная России по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы над командой Белоруссии благодаря чему пробилась в плей-офф турнира. Поединок проходил в сербском городе Зренянин и завершился со счетом 76:62.

Женская сборная России по баскетболу одержала первую победу на чемпионате Европы над командой Белоруссии благодаря чему пробилась в плей-офф турнира. Поединок проходил в сербском городе Зренянин и завершился со счетом 76:62.Ранее россиянки проиграли два матча и для выхода в следующую стадию европейского первенства им нужно было выигрывать у белорусских баскетболисток с разницей в 11 или более очков. Это и было выполнено баскетболистками из России.Самым результативным игроком в составе сборной России стала Мария Вадеева, которая оформила дабл-дабл: в ее активе 21 балл и 13 подборов.Таким образом, россиянки набрали четыре очка, заняли второе место и пробились в 1/8 финала чемпионата Европы. Соперником России станет команда Италии, встреча с которой состоится второго июля.