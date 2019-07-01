В среднем рост составит 1,96%

В среднем рост составит 1,96%С 1-го июля во Владимирской области вырастут тарифы на ЖКХ. В среднем рост составит 1,96%.Напомним, что в этом году ставки уже пересматривали из-за роста НДС, теперь же тарифы меняют из-за повышения цен на топливо.Как сообщили в обладминистрации, это увеличение цен станет самым минимальным за последние 5 лет. Ведь в среднем по России этот показатель составляет 2,4%.Однако во многих районах региона этот показатель выше средней планки. Связано это с программами по инвестициям. Именно из-за реконструкций сетей властям приходится повышать тарифы для жителей.Проконсультироваться по тарифам можно по этому номеру «горячей линии»: 52-98-83.