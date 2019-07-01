Оперативники изъяли у них почти 90 грамм гашиша
Оперативники изъяли у них почти 90 грамм гашиша
Супружескую пару из Покрова обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. Их задержали осенью прошлого года при проведении оперативных мероприятий.
32-летний местный житель незаконно покупал гашиш, хранил у себя в квартире, совместно с 35-летней супругой реализовывал запрещенные вещества наркозависимым лицам.
Оперативники изъяли почти 90 грамм гашиша.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовного дела направлены в суд.