Вызвать «скорую помощь» жители могут по единым номерам «03» или «112»

Вызвать «скорую помощь» жители могут по единым номерам «03» или «112»С 1-го июля отделение «скорой помощи» в Оргтруде официально стало частью владимирской городской станции скорой медицинской помощи. При этом физически бригада медиков и автомобиль так и будут базироваться в микрорайоне Оргтруд.Вызвать «скорую помощь» жители Оргтруда и Лесного могут по единым номерам «03» или «112». В составе бригады скорой помощи Оргтруда состоит 2 фельдшера и водитель. Кроме того, при больнице №7 в Оргтруде открыли кабинет неотложной медпомощи, где работает фельдшер. В его распоряжении – автомобиль скорой помощи. Получается, теперь в Оргтруде вместо одного работает 2 автомобиля «неотложки».Кстати, в 2019 году во Владимирской области планируют создать Единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи, которая объединит все отделения «неотложки» региона. На вызов будут направлять ближайшую бригада скорой помощи, вне зависимости от того, к какому району или городу она приписана.