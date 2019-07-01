Владимир Соловьев отреагировал на заявление Нино Катамадзе об отказе петь в России. Он высмеял слова грузинской певицы на странице своего Twitter.

Владимир Соловьев отреагировал на заявление Нино Катамадзе о прекращении выступлений в России. Он высмеял слова грузинской певицы на странице своего Twitter.А насколько Нино Катамадзе востребована в России как певица, задается вопросом телеведущий. "Такое громкое заявление к чему? – спрашивает он. — Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? И почему союз грузин России…https://t.co/pIvFYqQxrQ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 30, 2019Ранее известная джазовая певица Нино Катамадзе заявила, что ее выступление на "Усадьбе Jazz" – последнее в России. Она поддержала участников акций протеста в Тбилиси и присоединилась к их требованию об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.Заявление певицы высмеяла и ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева. "Как же нам теперь быть?" – иронически спросила она.