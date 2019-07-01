Шерлок Холмс возвращается домой от жены Ватсона в воскресенье рано утром. Смторит - валяется в канаве бесчувственное тело. Холмс думает: "Или пьян, или уставший. Пьян быть не может - еще слишком рано, все закрыто. Значит уставший. Если устал, то или с работы, или от женщины. С работы быть не может - воскресенье. Значит от женщины. У нас в Лондоне я знаю только двух подобных женщин - это моя жена и жена Ватсона. Но от жены Ватсона иду я. Значит - он от моей жены. Моя жена незнакомых в дом не пускает. Значит..."
- Ватсон, мерзавец! Вставайте немедленно!!!
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