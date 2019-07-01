01.07.2019

2019-07-01 21:30:37

Сотрудник цирка Никулина госпитализирован с переломами из-за лошади

Сотрудник цирка Никулина в Москве госпитализирован после инцидента с лошадью. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".



Все произошло 28 июня в пятницу, но подробности стали известны только сейчас. Так. по информации агентства, лошадь сильно ударила копытом сотрудника цирка. Мужчина попал в больницу с несколькими переломами. Все причины ЧП в настоящее время выясняют полицейские, о состоянии пострадавшего не сообщается.