Злоумышленник осуществлял незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения. Доход от противоправной деятельности составил более 13 миллионов рублей...

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО совместно с коллегой из ОУР УВД по ЮВАО задержали 36-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске более 3-х лет.Задержанный гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Как было установлено, от лица индивидуального предпринимателя злоумышленник осуществлял на территории г. Владимира незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения, в частности, производил операции по обналичиванию денежных средств, взимая процент от общей суммы сделок. Доход от противоправной деятельности составил более 13 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на территории района Печатники. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18