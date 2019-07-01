Замеченная в руках российского президента кружка вызвала внимание у многих мировых СМИ. В Китае после саммита G20 она и вовсе стала хитом.

Замеченная в рукахроссийского президента кружка вызвала внимание у многих мировых СМИ. В Китае послесаммита G20 она и вовсе стала хитом.Стакан, как у ВладимираПутина, продается на китайской площадке онлайн-торговли Taobao. Издание Global Times опубликовало на своей странице вTwitter скриншот с сайта, на котором предлагается ряд товаров,напоминающих термокружку российского лидера.Цена на предмет посудысоставляет от 50 до 200 юаней. Это примерно от 400 рублей до 1,8 тысячи рублей.Издание приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Песковао том, почему Владимир Путин прибыл на саммит G20 со своим стаканом."Это потому, что онпостоянно пьет чай из этого термоса", – заявил представительКремля. В Сети посчитали, что собственная посуда может быть спасением ототравителей.В одном из объявлений опродаже сообщается, что "копия кружки Путина находится на предпродажнойподготовке, которая будет доставлена через две недели". А один изонлайн-магазинов сообщил, что кружка Владимира Путина с позиционируется в продажекак "полезная для здоровья". Также отмечается, что продавец получил уже болееста заказов на подобные термокружки.Напомним, ранее главагосударства появился на со своим термостаканом. Владимир Путин чокнулся сбокалом главы США Дональда Трампа.