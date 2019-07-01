Спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил на открытии II Международного форума Развитие парламентаризма, который проходит в Москве под эгидой Госдумы. Законодатель поздравил нашу страну с возвращением к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил на открытии II Международного форума "Развитие парламентаризма", который проходит в Москве под эгидой Госдумы. Законодатель поздравил нашу страну с возвращением к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Россия должна участвовать в обсуждении и решении глобальных проблем и общих вызовов, уверен Данко. "Нас обрадовало то, что Россия снова может принимать полноценное участие в работе ПАСЕ", – сказал спикер парламента Словакии.
Европа нужна Россия, без диалога с Москвой невозможно решать основные вызовы современности, подчеркнул Данко. "Я рад, что голоса словацких депутатов способствовали этому", – добавил он.
Такие мероприятия как Международный форум "Развитие парламентаризма" говорят о том, что Москва готова к диалогу со всеми странами, уверен Данко.
Участников форума поприветствовал и глава Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его словам, парламентская дипломатия начала играть очень важную роль, и проведение форума "Развитие парламентаризма" является наглядным примером.
Высокий гость выразил надежду, что мероприятие в Москве укрепит связи Москвы и Анкары. Он также призвал парламентариев всех стран вместе противостоять международному терроризму и экстремизму, повышать роль институтов мирового права.
Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия является Госдума.
В работе площадки участвуют законодатели со всех уголков планеты: более 800 парламентариев и экспертов представляют 132 страны.
В числе участников – 41 спикер национальных парламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляют руководители.
В частности, на форум прибыл глава Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерсон, глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и другие законодатели. Освещают работу форума более 400 российских и иностранных журналистов.
В центре внимания парламентариев – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики и многое другое.
На полях форума состоятся двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран.