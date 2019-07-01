Спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил на открытии II Международного форума Развитие парламентаризма, который проходит в Москве под эгидой Госдумы. Законодатель поздравил нашу страну с возвращением к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил на открытии II Международного форума "Развитие парламентаризма", который проходит в Москве под эгидой Госдумы. Законодатель поздравил нашу страну с возвращением к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).Россия должна участвовать в обсуждении и решении глобальных проблем и общих вызовов, уверен Данко. "Нас обрадовало то, что Россия снова может принимать полноценное участие в работе ПАСЕ", – сказал спикер парламента Словакии.Европа нужна Россия, без диалога с Москвой невозможно решать основные вызовы современности, подчеркнул Данко. "Я рад, что голоса словацких депутатов способствовали этому", – добавил он.Такие мероприятия как Международный форум "Развитие парламентаризма" говорят о том, что Москва готова к диалогу со всеми странами, уверен Данко.Участников форума поприветствовал и глава Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его словам, парламентская дипломатия начала играть очень важную роль, и проведение форума "Развитие парламентаризма" является наглядным примером.Высокий гость выразил надежду, что мероприятие в Москве укрепит связи Москвы и Анкары. Он также призвал парламентариев всех стран вместе противостоять международному терроризму и экстремизму, повышать роль институтов мирового права.Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия является Госдума.В работе площадки участвуют законодатели со всех уголков планеты: более 800 парламентариев и экспертов представляют 132 страны.В числе участников – 41 спикер национальных парламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляют руководители.В частности, на форум прибыл глава Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерсон, глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и другие законодатели. Освещают работу форума более 400 российских и иностранных журналистов.В центре внимания парламентариев – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики и многое другое.На полях форума состоятся двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран.