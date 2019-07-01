Алисе, единственной дочери певицы Ирины Салтыковой, уже 31 год. Но она не замужем, и, кажется, не планирует.

Алисе, единственной дочери певицы Ирины Салтыковой, уже 31 год. Но она не замужем, и, кажется, не планирует."У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине, – божится единственная дочка Салтыковой. - Последний раз он был у меня девять лет назад. Нет и времени, ни энергии на отношения". Дочь исполнительницы хита про "Серые глаза" фактически стала монашкой и не пользуется своим молодым телом..."К тому же мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне как к ребенку, – продолжает живущая девять лет без секса Салтыкова. – Мужчинам со мной тяжело – не разрешаю себе помогать. Даже линолеум дома сама клала. Про "вкрутить лампочку" вообще молчу. Розы, свидания, подарки мне не нужны. Деньги чужие – тоже. Могу сама себе купить все, что захочу и о оплатить счет в ресторане".А как же в таком случае независимая Алиса планирует стать мамой? "XXI век на дворе – есть куча возможностей завести ребенка без мужчины, – отвечает Салтыкова. – Рожать в 19, чтобы ребенку жрать было нечего, – это лучше? Не знаю, будут ли дети в моей судьбе... Я их очень люблю и считаю, что дети заслуживают хорошую семью и достойного отца. Того, кто безвозмездно любит своих детей и никогда их не бросит. И дело не в финансовой помощи, а во во внимании. Даже если пришлось развестись".Впрочем, нищета возможным внукам Ирины Салтковой не грозит. "Я – обычный человек, мне главное, чтобы на еду хватало", – заявила девушка в интервью – А вот моя мама – богатая".