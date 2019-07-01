Артисты шлют соболезнования и слова поддержки. Им очень горько от случившегося.

Артисты шлют соболезнования и слова поддержки. Им очень горько от случившегося.У певца Николая Баскова большое горе – умер его отец Виктор Владимирович Басков. Ему шел 68-й год. Окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе, он переехал с семьей на службу в ГДР, там пять лет служил в Дрездене, Кёнигсбрюке, Галле. Отец прошёл путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, потом он окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.Николай, как пишет Super.ru, узнал о трагической новости, прилетев в Минск на закрытие "Европейских молодежных игр". Но артист не смог отменить выход на сцену, и, сменив первоначально запланированный белый костюм на черный, свое выступление посвятил любимому отцу.Одним из первых соболезнование певцу выразил Владимир Винокур. "Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, от меня и всей моей семьи,по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца– НАСТОЯЩЕГО ПОЛКОВНИКА! Скорблю вместе с Вами! Держитесь-ДРУЗЬЯ!", – написал он на своей странице в социальной сетиНовость дополняется.