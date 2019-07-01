США и Северная Корея могут возобновить переговоры по денуклеаризации уже в июле. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее уже назвали исторической и удивительной.

США и Северная Корея могут возобновить переговоры по денуклеаризации уже в июле. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео по итогам встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее уже назвали исторической и удивительной.О том, что президент США побывал на территории Северной Кореи, жители КНДР узнали из теленовостей узнали только сегодня. Тон, в котором ведущая, зачитывает эту новость, в комментариях не нуждается:"Высшие лидеры Северной Кореи и Соединенных Штатов согласились поддерживать тесную связь в будущем, а также возобновить продуктивный диалог для достижения нового прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова".Неожиданная встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне сегодня на первых полосах всех японских газет. Это, конечно, исторический момент, ведь никто прежде из американских президентов не переступал через 38-ю параллель на Корейском полуострове. Но вот по поводу перспектив ядерного разоружения КНДР здесь единодушно пишут о по-прежнему сохраняющейся неопределенности.Газета "Нихон кэйдзай" пишет:"Трамп, который готовится к переизбранию в президенты в 2020 году, и Ким Чен Ын, желающий скорейшего снятия экономических санкций, решили продолжить диалог. Однако пропасть между позициями США и Северной Кореи относительно денуклеаризации глубока, как и прежде".Худой мир лучше доброй ссоры. Жители Южной Кореи следили за происходящим на границе с северным соседом всей страной. Здесь понимают, что именно от действий США зависит межкорейское примирение, и такой жест Трампа и Кима трактуется всеми однозначно."Я надеюсь, что объявление об окончании состояния войны произойдет как можно быстрее. Я также очень надеюсь, что эта встреча Трампа и Кима даст двум Кореям возможность достичь экономического взаимодействия и сделать еще один шаг к объединению наших стран", — говорит жительница Южной Кореи.Третья встреча лидеров США и КНДР и фактически первый в истории трехсторонний корейско-американский саммит (накануне в демилитаризованной зоне был и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин) вызвала отклик по всему миру. На площади Святого Петра перед собравшимися выступил даже Папа Римский."Мы увидели в Корее хороший пример культуры переговоров. Я приветствую главных героев молитвой. Такой значительный шаг стане первым шагом на пути к миру не только на Корейском полуострове, но и во всем мире", — сказал Папа Римский Франциск.В самих же США появление главы Белого дома на северокорейской территории мгновенно стало частью избирательной гонки и новым поводом для упреков в адрес Трампа со стороны его соперников из Демократической партии."Я не вижу никаких проблем в том, чтобы Трамп садился за стол переговоров с Ким Чен Ыном. Но мне не хочется, чтобы это превращалось в организованное фотографирование, — отмечает сенатор Конгресса США от Демократической партии Берни Сандерс. — А что будет потом, на следующий день? Трамп ослабил Госдепартамент, а он должен быть мощным, если мы собираемся привнести мир в эту часть планеты. Нам нужно продвигаться вперед по дипломатическому пути, а не ради фотосессий".На этой исторической встрече Трамп и Ким пригласили друг друга совершить визиты в свои страны, но состоятся ли они — зависит от исхода предметных переговоров между официальными представителями США и КНДР. По словам госсекретаря Майка Помпео, первый раунд должен пройти в течение ближайших недель.