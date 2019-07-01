Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей статье Единая Россия – курс на перемены обозначил главные направления, по которым партия должна повышать эффективность, отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, партийцы будут находить решения задач, поставленных главой правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей статье "Единая Россия – курс на перемены" обозначил главные направления, по которым партия должна повышать эффективность, отметил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак. По его словам, партийцы будут находить решения задач, поставленных главой правительства.Статья лидера "Единой России" – программныйдокумент для дальнейшей работы партии, вектор ее развития, подчеркнул Турчак."Главное – это люди. Именно для защиты их прав и интересов мы работаем", -сказал секретарь генсовета "ЕР".От партии ждут решения конкретных проблем, а не слов иблагих намерений, подчеркнул Турчак. По его словам, единороссы должныпредложить людям простой набор для решения волнующих их проблем по самым разнымвопросам: от ремонта подъезда до важных объектов инфраструктуры."Мы создадим этот набор сервисов – на региональном иместном уровнях, пригодных для каждой деревни и села", – заверил секретарьгенсовета партии.На реализацию этой цели должны работать все возможностипартии, ее институты и направления, сообщил Турчак. По его словам, действуясообща с регионами и экспертами всех уровней партийцы будут находить решенияпоставленных Медведевым задач на партийной конференции, которая состоится 5июля.Решения будут утверждаться в резолюции конференции. Затемначнется работа по их воплощению в жизнь, заключил единоросс.В понедельник, 1 июля, глава правительства, председатель"Единой России" Дмитрий Медведев опубликовал в газете"Известия" авторскую статью, в которой рассказал о грядущих переменахв партии. Помимо прочего, премьер-министр указал на необходимость налаживанияоткрытого диалога с людьми.Для модернизации партии нужно предлагать понятные и полезныеинструменты, воспользоваться которыми сможет любой человек, уверен премьер-министр.По его словам, необходимо предусмотреть новые сервисы, с помощью которых людямбыло бы проще обратиться к "Единой России" за интересующей ихинформацией, попросить помощи или предложить новый проект.В качестве приоритетных для "ЕР" тем Медведевназвал мониторинг выполнения нацпроектов, расширение, а возможно и пересмотрформата работы общественных приемных, создание специального правозащитногоцентра и повышение персональной ответственности партийцев за результаты работы.