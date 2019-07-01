Дональд Туск приостановил саммит ЕС. Дискуссии будут возобновлены позже.

Дональд Туск приостановил саммит ЕС. Дискуссии будут возобновлены позже. Глава Евросовета принял решение о приостановке саммита для того, чтобы провести дополнительные двусторонние консультации по кандидатурам на посты главы ЕК, Евросовета и дипломатии ЕС, передает РИА Новости.Внеочередной саммит ЕС – третья за два месяца попытка найти компромисс по кандидатам на ключевые посты в евроструктурах. Пока что ситуация находится в тупике. По итогам консультаций полях саммита G20 в Осаке был сформирован "пакет", который стал начальным пунктом дискуссий. В его основе лежит предложение выдвинуть на пост главы ЕК кандидата от европейского альянса социал-демократов, голландца Франса Тиммерманса. Это предложение называют компромиссным. Но его заблокировали страны Восточной и Центральной Европы, а также те страны, чьи лидеры относятся к правоцентристской "Европейской народной партии" — ЕНП.ЕНП – ведущая партия в ЕС – считает, что следует выдвинуть ее кандидата – баварца Манфреда Вебера. Однако это предложение пока не набрало большинства в Евросовете.