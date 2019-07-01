Алла Пугачева вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и их малолетними детьми Гарри и Лизой уехали в Латвию. Перед этим Примадонну сняли на вокзале, и это видео вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Алла Пугачева вместе с молодым мужем Максимом Галкиным и их малолетними детьми Гарри и Лизой уехали в Латвию. Перед этим Примадонну сняли на вокзале, и это видео вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.Звездное семейство отправилось поездом в сторону Риги. В Юрмале Алла Пугачева и Максим Галкин почти каждое лето проводят время с детьми, снимая роскошную виллу. Здесь Примадонна наслаждается ласковым солнцем, золотистым песком и прохладным морем.Не секрет, что Алла Пугачева путешествует до Риги в собственном вагоне. В Сети появилось видео, как Примадонну доставили к нему на автомобиле представительского класса. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали прямо по перрону.Появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Сети: "А как машина оказалась на пероне(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?? Так можно??? Или за деньги можно все??", "На перон на машине? А что так можно?", "Автомобиль на перроне ????", "Прям как президента провожают", "И выходка напоследок!"Кстати, там же, в аккаунте, посвященном Алле Пугачевой, появилось несколько фотографий и видео, сделанных на вокзале в Латвии. На них, , Гарри и Лиза и сопровождающие их лица запечатлены неторопливо двигающимися к выходу с сумками и чемоданами.